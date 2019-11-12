Общество

Второе занятие для волонтеров «Кукарачи» прошло в псковском Молодежном центре

Накануне, 14 ноября, в Псковском городском молодежном центре прошла вторая встреча волонтеров детского фестиваля «Кукарача». Для будущих волонтеров был организован тренинг на командообразование, который провела заместитель директора Молодежного центра Олеся Назарой. Главная идея тренинга заключалась в том, чтобы научить волонтеров действовать как одна команда, ведь это залог успешного проведения любого молодежного мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Помимо этого, волонтеров поделили на 2 группы, в соответствии с которыми они будут работать на фестивале: сопровождение и организация мероприятий.

Напомним, организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комитета по социальной защите населения Псковской области, управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.