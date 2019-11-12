Общество

Эксперты спрогнозировали соотношение зарплат и пенсий к 2050 году

К 2050 году пенсия будет замещать только половину прежнего дохода для россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ. Для тех, кто получает выше среднего, ситуация более оптимистичная. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС, сообщает РБК.

По прогнозам экспертов, коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к зарплате в последний год работы, будет в ближайшие 5 лет расти за свет повышенной индексации, однако после 2024 года для россиян с низкими зарплатами он будет сокращаться.

Рассчитывая динамику показателя, эксперты использовали четыре сценария — для работников, получавших минимальную зарплату (на уровне МРОТ по стране), среднюю зарплату, медианную зарплату (50% работников получают ниже, а 50% — выше нее) и высокую, в два раза больше средней.

Согласно их прогнозам, к 2050 году для зарабатывающих на уровне МРОТ коэффициент замещения снизится с 74 процентов до 53. У получателей медианных зарплат он уменьшится с 42 до 39 процентов, для средних зарплат он останется прежним. А вот для получателей высокого дохода коэффициент замещения вырастет с 22 до 31 процента.

Эксперты объясняют это тем, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. Также указывается, что для роста пенсий нужны устойчивые темпы экономического роста. Исследователи ожидают, что с 2021 года ежегодный прирост ВВП будет 1,5%, в то время, как Минэкономразвития прогнозирует другие цифры — 3%. Кроме того, ожидается усиление зависимости пенсии от зарплаты и стажа, говорится в публикации.