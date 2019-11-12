Общество

Минтруд начал разработку мер безопасности для работы с беспилотниками

Минтруд РФ начал разработку системы мер безопасности при работе с беспилотными летательными средствами, сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

«Мы с коллегами <...> решаем очень неожиданно появившуюся задачу - как обеспечить меры безопасности при использовании беспилотных транспортных средств - дронов, и так далее», - сообщил чиновник.

По его словам, сейчас дроны начинают активно применяться в логистических схемах.

«Для Сибири, для добычных и углеводородных компаний предоставлять постоянно оборудование, материалы на буровые установки (с использованием беспилотников) - это очень актуальная проблема», - добавил Корж.

Он отметил, что сейчас практически нет регулирования в сфере использования беспилотников. В частности, не определено, кто отвечает за безопасность при их эскплуатации - производитель программного обеспечения, оператор, или производитель оборудования.