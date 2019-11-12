Общество

Сотрудники ИК-3 сыграли товарищеский матч с осужденными участка колонии-поселения

В целях пропаганды здорового образа жизни и приобщения осужденных к занятиям физической культурой и спортом состоялся футбольный матч между командами сотрудников учреждения и осужденных участка колонии-поселения ИК-3 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, игра проходила по правилам мини-футбола: два тайма по 20 минут каждый. Каждая команда ограничилась шестью игроками.

На протяжении всего матча шла напряженная борьба, но она проходила в дружественных тонах. Старания команды сотрудников увенчались успехом: с отрывом всего в один мяч они стали победителями.

«Мы планируем и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, поскольку они не только положительно влияют на исправление осужденных, но и агитируют их вести здоровый образ жизни», - отметил начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Дмитрий Фалеев.