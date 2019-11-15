Общество

Эксперты назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами в России являются доверенности, в том числе на совершение действий с недвижимостью, сообщает RT со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Так, в больших городах доля подделанных доверенностей, выявленных нотариусами, среди других фальшивок составляет от 55 до 65 процентов.

Вторые по объему фальсификата — нотариально удостоверенные переводы. В общем количестве подделок их доля равна от 15 до 20 процентов. От 10 до 15 процентов поддельных документов приходится на завещания, договоры купли-продажи и другие документы.

При этом в МВД констатировали, что в стране число преступлений, связанных с фальсификацией бумаг, постепенно снижается. С января по сентябрь 2019 года по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков было зафиксировано 474 преступления. Это на 17,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.