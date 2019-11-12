Общество

Бал первокурсников прошел в Великих Луках

Бал первокурсников прошел в Великих Луках. Мероприятие состоялось вчера, 14 ноября, на базе Клуба железнодорожников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К мероприятию молодые девушки и парни готовились с сентября: изучали бальные традиции, репетировали танцы и готовили наряды. На самом балу пары первокурсников показали сразу несколько танцевальных зарисовок: испанский вальс, падеспань, падепатинёр, польку-тройку, падеграс и полонез.

Кроме того, всех участников ждали бальные игры и развлечения. В конце вечера выбрали короля и королеву бала. Лучшей парой стала Александра Жукова и Азамат Аскеров.