«Диалог на равных» с псковскими студентами провел Герой России Алексей Романов

На базе проектного офиса «Команда 2018» состоялась встреча референта управления президента Российской Федерации по общественным проектам, Героя России Алексея Романова со студентами региона. Общение прошло в рамках федерального проекта «Диалог на равных», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.
В неформальном общении приняли участие студенты Псковского государственного университета, Псковского кооперативного техникума и Псковского агротехнического колледжа.
Алексей Романов рассказал участникам встречи о своем жизненном пути, службе в воздушно-десантных войсках, а также о работе с общественными проектами. В ходе общения с молодежью речь зашла о героизме и чести. «Мы не думали о наградах, мы знали, что есть задача, и никто, кроме нас, ее не выполнит…», - сказал Алексей Романов, рассказывая о том, как получил высшую награду государства «Герой России».
«Когда у меня спрашивают, почему у меня получается сделать то, что не получается у других, я отвечаю: у меня были хорошие преподаватели! Поэтому учитесь, ребята!» — напутствовал псковских студентов Алексей Романов по итогам мероприятия.
Напомним, проект «Диалог на равных» реализуется по инициативе Федерального агентства по делам молодежи. В рамках проекта проводятся встречи известных политиков, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов со студентами. На территории Псковской области состоялось уже 10 диалогов, в которых приняли участие свыше 600 человек.