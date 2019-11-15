Общество

Псковская городская поликлиника приглашает на выездную вакцинацию против гриппа и диспансеризацию

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Мобильный ФАП автобус с государственным номером «В 862 КР 60» с 18 по 23 ноября с 10:00 до 14:00 будет находится на территории ТК «Империал» по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 41.

Прививки проводятся бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. «Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку», - призывают в поликлинике.

Диспансеризация на выездном ФАПе включает в себя:

опрос (анкетирование);

антропометрию;

измерение АД;

измерение внутриглазного давления;

ЭКГ;

выдача направления на анализы

обследования.

Для справок: телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.