Общество

В Псковской области началась «Зимняя рыбалка»

В период с 15 ноября и до начала паводка 2020 года на территории Псковской области проводится месячник безопасности на водных объектах Псковской области и надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка 2019-2020».

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, главной целью проведения данных мероприятий является обеспечение безопасности граждан, снижение гибели людей и несчастных случаев на водных объектах в зимний период.

Основные задачи месячника безопасности:

совершенствование организации взаимодействия подразделений Государственной инспекции по маломерным судам с органами местного самоуправления муниципальных образований всех уровней и общественными организациями в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах;

повышение эффективности контроля по обеспечению безопасности людей на водных объектах области;

повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и обеспечению безопасности людей в периоды межсезонья, начала установления ледяного покрова и таяния льда на водных объектах области.

Проведение месячника безопасности предполагает выполнение различных профилактических мер:

усиление профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы с привлечением общественных инспекторов Псковского областного отделения ВОСВОД и членов других общественных организаций в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах;

организация совместных патрулирований и рейдов с аварийно-спасательной службой Псковской области, представителями Псковского областного отделения ВОСВОД и других общественных организаций.

По результатам состоится анализ проведенных в рамках месячника мероприятий и подведение итогов.