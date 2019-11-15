Общество

Столетие отмечает клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы

Клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной клинической больницы в пятницу, 15 ноября, отмечает столетие с момента образования. Это отделение региональной областной клинической больницы является прародителем всей лабораторной службы региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, еще 100 лет назад лечение пациентов велось без проведения каких-либо лабораторных исследований, а заболевания диагностировались исключительно на основании жалоб больного и осмотра врачом. Кабинет лаборатории в Пскове был открыт в 1919 году. С его появлением медики смогли более точно проводить диагностику заболеваний, существенно улучшить уровень оказываемой помощи.

«В настоящее время постановка диагноза пациентам без проведения исследований невозможна, поэтому в качестве структурного подразделения лаборатория является значимым звеном для всей больницы», - отметил главный врач учреждения Анатолий Волков.

В лаборатории проводится свыше миллиона исследований в год, а это примерно 300 тыс тестов в сутки. На базе отделения функционирует современное медицинское оборудование последнего поколения, которое позволяет проводить лабораторные исследования с минимальным участием персонала. Это биохимические, гематологические и иммунохимические анализаторы, а также анализаторы свертывающейся системы и газового состава крови.

«Достоверность диагностики в областной больнице очень высока. Это подтверждается результатами Федеральной программы контроля качества проводимых исследований. За 15 лет этого сотрудничества нареканий на результаты наших анализов мы не получали, чем, несомненно, гордимся», - добавил Анатолий Волков.

Сплоченный коллектив лаборатории состоит из 10 врачей-лаборантов, 28 фельдшеров-лаборантов и 8 сотрудников младшего медицинского персонала.