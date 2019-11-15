Общество

Через российско-белорусскую границу в Псковской области не пропустили 348 кг сырокопченой колбасы

В Псковской области на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни было приостановлено движение легкового автомобиля, следовавшего из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, при проведении досмотра грузового отсека транспортного средства было выявлено 348 килограммов сырокопченой полусухой колбасы из мяса птицы, произведенной ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара, отсутствовали. Кроме того, зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки готовой мясной продукции – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение 348 килограммов готовой мясной продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.