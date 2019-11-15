Общество

Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели выездную ярмарку вакансий

На базе Центра занятости населения по Пыталовскому району Псковской области сотрудниками ИК-2 УФСИН России по Псковской области была организована и проведена мини-ярмарка вакансий рабочих мест для безработных граждан и неработающего населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области, в ходе мероприятия представители отдела кадров и работы с личным составом учреждения рассказали всем заинтересованным соискателям об имеющихся в учреждении вакансиях и специфике службы в уголовно-исполнительной системе, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, необходимых документах для поступления на работу.

Присутствующим на мероприятии гражданам подробно рассказали о гарантиях, которыми обеспечиваются сотрудники УИС, и наличии вакантных рабочих мест в учреждении.

В завершение встречи желающие поступить на службу попросили контактные данные кадровой службы ИК-2 УФСИН России по Псковской области.