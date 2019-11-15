Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России встречают День ветерана уголовно-исполнительной системы

В Псковском филиале академии стало доброй традицией приглашать в гости ветеранов, отдавших многие годы работе в ведомственном вузе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Опыт и знания, ценные советы, которыми вы делитесь с нами, позволяют более эффективно решать задачи, поставленные сегодня перед пенитенциарной системой, а индивидуальная работа с курсантами, над которыми вы взяли добровольное шефство, помогают в воспитании надежных кадров для уголовно-исполнительной системы! Спасибо вам за ваш вклад в становление и развитие нашего учебного заведения!» – сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, приветствуя ветеранов образовательной организации.

Мероприятие проходило в теплой дружественной атмосфере. Ветераны смогли пообщаться, вспомнив прошлое и поговорить о насущных проблемах.

Первый руководитель образовательной организации заслуженный юрист Российской Федерации генерал-майор внутренней службы Иван Волчков отметил, что ветераны очень ценят такие встречи и благодарны за их организацию.

Напомним, 16 ноября 2006 года была учреждена Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Эта дата стала официальной для празднования Дня ветерана УИС, которую отмечают во всех учреждениях и образовательных организациях ФСИН России.