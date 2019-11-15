Общество

Экологический урок организовал для псковских школьников партпроект «Чистая страна»

«Урок экологии» организовала «Единая Россия» в гуманитарном лицее города Пскова. Мероприятие состоялось в рамках партпроекта «Чистая страна» 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Главная задача сегодня – не только донести до школьников информацию о необходимости переработки вторичного сырья и возможных последствиях накопления отходов в окружающей среде, но и сформировать у них ответственное отношение к этому вопросу. У них должно возникнуть желание совершать практические шаги по решению проблемы с отходами в повседневной жизни, внести свой вклад», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

Провел урок для десятиклассников представитель регоператора по обращению с ТКО Псковской области, эколог Павел Шевчук. В ходе встречи в полной мере была раскрыта тема раздельного сбора и вторичной переработки мусора. Также ребята получили рекомендации по утилизации бытовых отходов.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.