Общество

Роспатент признал Псковскую область местом происхождения уникальных товаров - столбушинского звара и сбитня

Псковскую область признали местом происхождения уникальных товаров - столбушинского звара и сбитня. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявил зампредседателя Совфеда Андрей Турчак. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Андрей Турчак напомнил, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам содействовать продвижению региональных брендов. Псковский продукт впервые вошел в реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, отметил сенатор.

«Этот реестр ведется уже более 25 лет и включает немало известных зарубежных марок, например чешского пива, итальянских сыров. По нашим товарам там пока всего 222 позиции», - сказал представитель в палате парламента от законодательного органа государственной власти Псковской области.

Кроме того, по его словам, Роспатент и профильные министерства ощутили нехватку внимания к продуктам из России и чутко на это отреагировали. Они организовали эффективное методическое сопровождение работы по выявлению региональных брендов вместе с сенаторским корпусом. Андрей Турчак заверил, что данная работа обязательно продолжится в Псковской области.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике и представитель в палате от Псковской области Елена Бибикова отметила, что Псковский край всегда славился своей уникальной местной продукцией, а регистрация их как регионального товарного бренда свидетельствует о его высоком качестве. Бибикова считает, что это будет способствовать эффективному продвижению товара на рынке и повышению узнаваемости региона.