Общество

В ИК-5 УФСИН России по Псковской области налажен выпуск упаковочных брусков

Центром трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 5, расположенной в городе Великие Луки, налажен выпуск нового вида изделий из дерева – упаковочных брусков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, упаковочный брусок – один из элементов жесткой упаковки, применяемых для перевозки различных тяжелых грузов.

На данный момент на деревообрабатывающем участке производственной зоны учреждения трудоустроено четверо осужденных, которые получают заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ.

Расширение производства помогает осужденным получить хорошие трудовые навыки, оплачивать имеющиеся иски, а также успешно ресоциализироваться после освобождения, сообщают в ведомстве.