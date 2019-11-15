Общество

Псковских участковых поздравили с профессиональным праздником

В УМВД России по городу Пскову состоялось торжественное собрание по случаю 96-й годовщины образования службы участковых уполномоченных полиции накануне праздника, в пятницу, 15 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, с профессиональным праздником собравшихся поздравил начальник городского УМВД полковник полиции Сергей Сурин. Он отметил, что участковым уполномоченным в системе органов внутренних дел отведена особая роль. «От профессионализма инспекторов и работы на участках зависит безопасность и спокойствие граждан. Вы должны быть не только полицейскими, но консультантами и психологами, уметь давать житейские советы, помогать гражданам сориентироваться в правовых вопросах и сглаживать семейные неурядицы», - рассказал о трудностях профессии Сергей Сурин и поблагодарил личный состав отдела за службу и самоотверженность.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев также обратился к участковым уполномоченным полиции с приветственным словом. «Работа ваша и наша, как депутатов, схожа по специфике. Мы работаем напрямую с людьми и на благо жителей нашего города. Это колоссальный труд, требующий максимального приложения сил и профессионального мастерства. Быть участковым - это призвание, которое требует многих знаний и способностей, коммуникабельности, умения вникать и разбираться в сложных житейских ситуациях», - сказал парламентарий и пожелал сотрудникам спокойной службы, надежного тыла, благополучия и здоровья.

Поздравил городскую службу УПП от имени исполнительной власти муниципалитета, поблагодарил личный состав за профессионализм и внимание к жителям города председатель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Пскова Владимир Воробьев.

В связи с праздником сотрудники отдела были поощрены Почетными грамотами главы Пскова и главы администрации Пскова, Благодарственными письмами, ценными подарками и другими ведомственными наградами.

В заключение представители УПП поблагодарили гостей и начальство за теплые слова, внимание к труду участковых полицейских и участие в работе ведомства.

Отметим, праздник ведет свое начало с 17 ноября 1923 года, когда было положено начало формированию в органах внутренних дел службы участковых уполномоченных милиции.