Общество

Псковские пенсионеры и студенты построят «мост взаимопонимания» при поддержке «Единой России»

Презентация социального проекта «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» состоялась 15 ноября в Пскове. Его разработало региональное отделение Союза пенсионеров при поддержке партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В рамках проекта предусмотрено обучение слушателей «Университета третьего возраста» английскому и немецкому языкам. Образовательная программа включают в себя лекции, практикумы, коллоквиумы, дискуссии, ролевые и деловые игры. Запланированы не только учебные занятия, но и досуговые мероприятия. Так, в конце года пройдет экскурсия «Псков газами разных поколений», в ходе которой молодые и пожилые люди покажут друг другу интересные для них места родного города.

Традиционными станут неформальные встречи представителей разных поколений - семейные посиделки «Корни одного дерева», где непринужденные беседы на иностранном языке помогут повысить уровень понимания иностранной разговорной речи, добавили организаторы.

Обсудить план реализации проекта и ожидаемые результаты сегодня собрались общественники, преподаватели и слушатели факультета иностранных языков «Университета третьего возраста», студенты факультета филологии и иностранных языков ПсковГУ, представители благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Во время интерактивной части мероприятия «Тимворк (TeamWork)» команды составили социально-культурные портреты представителей элегантного возраста и молодых участников проекта.

Обращаясь к присутствующим, региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат областного Собрания Наталья Мельникова подчеркнула, что проект позволит слушателям «Университета третьего возраста» и студентам Псковского госуниверситета не только реализовать себя в совместном творчестве и общении, но и будет способствовать установлению «мостов взаимопонимания» между пожилыми и молодыми людьми.

В свою очередь руководитель «Университета третьего возраста», председатель общественного совета проекта «Единой России» Светлана Мельничук отметила, что сегодня дан старт проекту, который предоставляет возможность молодежи и старшему поколению лучше узнать друг друга, обмениваться жизненными и семейными ценностями.