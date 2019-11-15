Общество

Сайт псковского губернатора «переезжает» из-за шантажа со стороны уволенного чиновника

Сайт губернатора Псковской области для приема обращений от населения меняет адрес. Такое важное заявление сделал губернатор Михаил Ведерников на свой странице в Instagram.

«Мы готовимся к переезду с сайта ведерников.рф на губернатор60.рф. Бывший первый заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников (к его работе было много нареканий, и в результате мы его «попросили» в прошлом году) решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения, - написал губернатор. - Ситуация следующая. Во время работы в администрации он зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги) и зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил). Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей.».

«Помимо попытки нажиться он без каких-либо зазрений совести этими действиями отрезал важный канал коммуникации жителей Псковской области с региональными органами власти, если мы ему не заплатим», - сообщил Михаил Ведерников и заявил, что «конечно, этого не будет».

«Мы уже запустили работу портала *Губернатор60.рф*, который полностью доступен для нашего взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное. Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний), ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдем возможность убедить его в этом», - заключил Ведерников.