Общество

Названы угрожающие личной жизни россиян растения

Орхидея фаленопсис может испортить личную жизнь молодым парам, а кактусы вообще не стоит держать дома, заявила в интервью радио Sputnik флорист и арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Агеенко, пишет «Лента.ру».

Она назвала кактусы офисными растениями, приносящими удачу в бизнесе, и сказала, что дома их быть не должно. Но если очень хочется, то можно разместить кактус рядом с компьютерным монитором, главное, ни в коем случае не в спальне. Для нее больше подойдет фиалка, уверяет Агеенко. Она ссылается на правила фэншуй — китайскую практику организации пространства для достижения человеком «энергетического баланса».

Также в спальне не стоит ставить орхидею фаленопсис, особенно новобрачным. Флорист утверждает, что она помешает молодым парам, поэтому лучшее место для такого цветка — гостиная.

Для улучшения качества жизни Агеенко советует герань, которая очищает воздух от углекислого газа и повышает работоспособность. Однако самый оптимальный вариант, по мнению флориста, — денежное дерево. Согласно фэншуй, оно приносит благополучие и притягивает деньги. Ставить его надо на кухне.