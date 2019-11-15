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Общество

Телеканал «Звезда» снимет документальный фильм о подвиге 6-й роты

15.11.2019 17:44|ПсковКомментариев: 0

Федеральный организационный комитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, в пятницу, 15 ноября, провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. По поручению губернатора Михаила Ведерникова Псковскую область на совещании представлял заместитель губернатора Василий Осипов. На заседании также присутствовал заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, отец погибшего бойца 6-й роты Алексея Воробьева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, вице-губернатор доложил о подготовке региона к памятной дате, реализации основных пунктов плана мероприятий по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников. Также он рассказал о ходе капитального ремонта памятника 6-й роты «Купол».

Подрядчик ведет активные работы на объекте, выполнен демонтаж монумента и частично фундамента. Завершить реконструкцию планируется в следующем году, до начала годовщины. «Проблемных вопросов по объекту нет. Утвержден проект благоустройства прилегающей территории, с поддержкой спонсоров выкуплен и подготовлен к строительству земельный участок, ведется работа по установке скульптуры Архангела Михаила»,- заметил вице-губернатор.

Большая работа проделана и по ремонту автодороги на кладбище «Орлецы», где покоятся бойцы 6-й роты. Подрядчик восстановил 2,5 км дорожного полотна, а также установил новые остановочные павильоны. Средства на это были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в муниципальных образованиях определены места и подготовлены фундаменты для установки памятных бюстов 20 десантникам 6-й роты. Работы проводились по согласованию с родственниками погибших военнослужащих. Монументы появятся в 12 муниципалитетах региона.

Особое внимание Василий Осипов обратил на социальную поддержку родственников погибших героев. В региональном бюджете более 6 млн рублей предусмотрено для единовременной выплаты, которая для каждой семьи составит 50 тыс рублей. Вице-губернатор внес предложение по софинансированию данной выплаты из федерального бюджета, чтобы увеличить ее размер. Председатель оргкомитета инициативу поддержал и отметил, что данный вопрос будет проработан. Во время выступления Василий Осипов также поблагодарил руководство министерства обороны РФ за выделение средств и выполнение работ по улучшению инфраструктуры военных городков «Завеличье» и «Череха».

Также вице-губернатор озвучил предложение создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты. «Учитывая не только общественное мнение, но и пожелания родственников погибших военнослужащих, ветеранов Воздушно-десантных войск и 76-й десантно-штурмовой дивизии, такая работа действительно имела бы высокое патриотическое значение для страны», — подчеркнул Василий Осипов. Члены оргкомитета поддержали это предложение. Созданием документальной ленты займется телеканал «Звезда».

Напомним, в июле 2018 года Президент России Владимир Путин подписал документ о проведении на федеральном уровне памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Региональный комитет по подготовке к памятной дате возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Бой на высоте 776, в котором погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, произошел 1 марта 2000 года. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечиванию их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.

Теги: #76-я дивизия #6-я рота
Источник: Псковская Лента Новостей
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