Общество

Псковские медики смогут проходить обучение в Национальном исследовательском центре онкологии в Петербурге

Вопросы развития сотрудничества в подготовке медицинских специалистов региона председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко обсудила на рабочей встрече с руководством Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, в ходе общения были затронуты вопросы развития онкологической службы региона. По итогам переговоров сторонами достигнуто соглашение о взаимодействии, в рамках которого медицинские специалисты региона смогут проходить обучение на базе НМИЦ им. Петрова в Санкт-Петербурге. ⠀

Специалисты медицинского исследовательского центра со своей стороны будут проводить аудиторские визиты в регион.

Напомним, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова является одним из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь на уровне мировых стандартов. Научно-исследовательская деятельность центра направлена на разработку методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.