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Общество

«Акценты» Донецкого: Матерящийся чиновник из Печор, женский лик Пскова и Пушкинский театральный фестиваль в июне

15.11.2019 21:57|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Эмоциональный человек, спортсмен, к тому же педагог». Глава Печорского района Дмитрий Сопотов ушел в отставку после публикации скандального видео.
У города женское лицо. Елена Полонская избавилась от приставки «и. п».
Свидание в июне. Пушкинский театральный фестиваль могут перенести с февраля на начало лета.

На фоне жуткой «расчленёнки в Петербурге» с участием доцента-реконструктора Соколова и стрельбы из помпового ружья по сокурсникам в Благовещенске сюжет с матерящимся чиновником из Печор может показаться невинной безделицей. Однако на самом деле это не так: далеко не каждый день пьяные главы районов посылают у нас «по матушке» сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей, оставаясь при этом безнаказанными, да и сама новость про скандальный инцидент быстро попала в федеральные СМИ.

Глава Печорского района (теперь уже бывший) Дмитрий Сопотов «прославился» на всю Россию, мгновенно сделавшись живым ходячим мемом. Правда, вряд ли он сам этой славе рад: подобного хайпа и врагу не пожелаешь. Если прежде Печоры у россиян ассоциировались прежде всего с православным Псково-Печерским монастырем, то после видеоролика с участием Сопотова еще и с феерическим чиновным хамством.

А ведь до вчерашнего дня Сопотов был не только главой муниципалитета, но и секретарем районного отделения партии «Единая Россия». После того, как у Сопотова состоялся разговор тет-а-тет с губернатором Михаилом Ведерниковым, стало известно: чиновник подал в отставку сразу с обоих постов. Видимо, имиджевые потери от огласки инцидента оказались для региона слишком высоки, и между вариантами «замять, замолчать дело» и «устроить показательную порку», руководство региона и «партии власти» предпочло порку, решив пожертвовать мелкой фигурой.

А что собственно произошло? Никто никого не убил, не расчленил, не износиловал. Предположительно 12 ноября некто «ivan ivanov» выложил на YouTube видео, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов, защищая директора муниципального предприятия «Благоустройство» Григория Осипова, севшего за руль в подпитии, вступил в диалог с сотрудниками полиции.

Как водится в таких случаях, разговор происходил на повышенных тонах с обильным употреблением нецензурной лексики. Руководитель Печорского района явно «включил скобаря», поэтому спич главы выглядел примерно так: «Выпил человек четыре стопки со мной этого виски! Ну и что теперь? А ты кто такой? Иди отсюда на! Да, серьезно! Ну что ты мне сделаешь? Молодец! Благословляю тебя! Меня выбрали! Тебя никто не выбирал, понимаешь ты? Ты – шестерка, понимаешь?».

Теперь представьте этот текст с матом практически через каждые два слова, и вы составите себе полное впечатление от, как выражаются лингвисты, речевого поведения чиновника. Уточним, что сама история произошла еще в мае месяце, то есть видеоролик «вылеживался» в течение полугода. На следующий день после размещения на YouTube , 13 ноября, видео опубликовала Псковская Лента Новостей и другие СМИ региона.

Далее события развивались стремительно. К вечеру того же трудного дня новость вошла в топ ведущих федеральных масс-медиа. А уже вечером 14 числа гражданин Сопотов подал в отставку, не дожидаясь решения заседания президиума регионального политсовета «Единой России», которое было намечено на сегодня, 15 ноября. При этом в своих комментариях к инциденту Дмитрий Сопотов не стал вилять или отпираться, то есть в целом (и тут нужно отдать ему должное) повел себя по-мужски. Что, конечно, не снимает с него ответственности за бытовое хамство.

Как он сам пояснил в интервью для ПЛН, цитирую выборочно: «Это была сиюминутная импульсивная реакция. Как оголенный нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты. А потом уже во всех оспариваемых моментах разбирался суд. Да, я эмоциональный человек, спортсмен, к тому же педагог. Для меня такая манера поведения не свойственна… Конечно, мне неприятно и стыдно перед своими избирателями, но, как говорится, слово не воробей. Мой эмоциональный срыв мне ничего хорошего не дал. Ну, так получилось». (Конец цитаты).

Получилось, действительно, «не очень». Особенно если брать в расчет вчерашнюю отставку. Уж слишком дорого обошлась для персонажа его словесная невоздержанность. Но после всего произошедшего как-то не хочется впадать в дешевое морализаторство, которым зачастую «грешат» анонимные пользователи интернета. В таких случаях (а в этом особенно) всегда хочется задать классический вопрос: «А судьи кто?».

Ну, сорвался человек, с кем не бывает? Если руководитель толковый, то можно было бы и простить на первый раз. Со всеми причитающимися оргвыводами. У нас, чай, не загнивающий Запад, где за подобные инциденты вылетают с постов, как пробки из бутылок шампанского вина. У нас страна скрепная, со своим особым менталитетом. Неужели ни с кем на случалось ничего похожего? Никто не выпивал и не срывался по глупости? Никогда не поверю!

Мне возразят, что, де, может, и случалось, но мы – люди маленькие, а тут речь о главе и имидже власти в целом. Да бросьте! По-моему, пресловутый «имидж власти» гораздо больше страдает совсем от других вещей, и мы прекрасно знаем, от каких.

Впрочем, инцидент вроде как исчерпан, и добавить к сказанному почти нечего, кроме того, что во времена гаджетов и так называемой информационной прозрачности всегда надо помнить о том, что Большой Брат следит за тобой. Под Большим Братом я имею в виду все те же вездесущие видеокамеры, которые мгновенно делают достоянием общественности любой твой непроизвольный «косяк». Будь то банальное бытовое хамство или выброшенный в реку пакет с частями расчлененного женского тела. (Это был мрачная ирония и сарказм, если кто не понял).

А я продолжаю. На этой неделе, а именно под вечер 13 ноября, наконец-то разрешилась полугодовая интрига с выборами главы областной столицы. Здесь особо комментировать нечего, все нужные слова уже сказаны. На внеочередной сессии Псковской городской Думы депутаты со счетом двадцать два против одного ожидаемо проголосовали за кандидатуру Елены Полонской, которая теперь войдет в историю в качестве первого руководителя Пскова женского пола. И никаких вам цветных ручек и геометрических фигур в бюллетенях для голосования.

А ведь это те же самые депутаты, что всего два года назад в словесных баталиях избирали Ивана Цецерского. Всего два года прошло, а как изменилась политическая реальность. Никаких вам сюрпризов! Иван Цецерский, кстати, оттрубивший на посту 10 лет, нынешнюю внеочередную встречу с коллегами своим присутствием даже не почтил. «По уважительной причине», как говорят, но злые языки утверждают, что о предстоящей процедуре выборов его попросту не известили.

В наше время акцентировать внимание на гендерных моментах вроде как не принято, но факт остается фактом: да, Елена Полонская – первая женщина, которая заняла пост главы самого крупного в регионе муниципалитета. До нее в череде глав, мэров и председателей горисполкомов Пскова значились, насколько мне известно, исключительно одни мужчины. Теперь вот – фемина, которая является тезкой другой знаменитой псковички – святой равноапостольной княгини Елены, у нас больше известной по своему языческому имени Ольга.

И это довольно символично. Кандидатура Полонской была согласована везде, где только можно: и в партийных инстанциях, и в президентских, то есть отныне «Прекрасная Елена» – неотъемлемая и полноценная часть властной «вертикали». И неслучайно оба слова – женского рода.

Ей и представлять Псков как внутри региона, перед жителями, так и на федеральном и международном уровнях, и почти уверен, что с этой ролью она справится не хуже, чем прежний глава Цецерский, который пришелся «не ко двору» нового губернатора. У новой главы пока таких проблем нет, и в ближайшие месяцы узнаем, будет ли госпожа Полонская (в пику предшественнику) и дальше экономить на представительских и командировочных расходах.

И я завершаю. По традиции – новостями культуры. В понедельник, 11 ноября, в эфир «Эха Москвы в Пскове» вышла передача «Собственной персоной» с участием худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева.

Из эфира мы, как обычно, узнали много нового, в частности, о будущем знаменитого и любимого многими псковичами Пушкинского театрального фестиваля, который имеет все шансы «переехать» в календаре с привычного всем нам февраля на июнь.

В том числе и в связи с удобством финансирования события по линии Минкульта, которое удобнее осуществлять не в начале финансового года, а в его середине.

Здесь не буду ничего придумывать и особо комментировать, а только процитирую Дмитрия Месхиева. Цитирую: «Мы с нашим театральным сообществом выступили с инициативой в адрес губернатора и начальников от культуры с предложением фестиваль перенести с даты кончины Пушкина на дату его рождения, то есть с февраля на конец мая - начало июня. Проведение театрального фестиваля в феврале парализует работу Псковского драмтеатра на полтора месяца. Вместо того, чтобы ставить и репетировать спектакли, мы занимаемся фестивалем. С точки зрения финансирования и с творческой точки зрения удобнее делать фестиваль в конце театрального сезона, когда туристический сезон уже набрал силу, и многие гости региона могут приехать на фестиваль». (Конец цитаты).

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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