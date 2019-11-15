Общество

Псковская трудовая инспекция рассказала о разделении отпуска на части и отзыве из него

Государственная инспекция труда в Псковской области проинформировала о разделении отпуска на части и отзыве из этого отпуска. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части и об отзыве из отпуска говорится в статье 125 Трудового кодекса РФ.

Источник: pixabay.com

«По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Работнику направляется уведомление, в случае его согласия на отзыв формируется приказ. Сотрудник кадровой службы должен внести изменения в график отпусков. Бухгалтерия удерживает часть отпускных сумм.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.