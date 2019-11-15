Общество

В Псковской области определили победителей зонального этапа спартакиады «Твой выбор»

Чтобы определить победителей зонального этапа спартакиады «Твой выбор», в Острове собрались команды из Красногородского, Опочецкого, Островского, Пушкиногорского и Пыталовского районов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в спортзале средней школы №7 имени В.Н.Пушкарева около 60 детей и подростков в возрасте от 14 до 16 лет померились силами в стритболе, мини-футболе и настольном теннисе.

Соревнования открыла заместитель главы Островского района Лариса Иванова. Она подчеркнула, что проводимые в рамках Спартакиады мероприятия призваны прежде всего привить ребятам интерес к спорту, помочь им сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни.

От лица организаторов Спартакиады к собравшимся обратились заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский и главный судья соревнований Александр Воронков. Выступавшие пожелали юным спортсменам успехов в предстоящем состязании и подчеркнули, что важен уже сам факт их участия в этой представительной встрече. В числе присутствующих был и врио начальника ОМВД России по Островскому району майор полиции Андрей Бондаренко.

По итогам турнира победители награждены почетными грамотами, медалями и кубками. В настольном теннисе первые три места разделили Егор Пронин (Остров), Виктория Воробьева (Пыталово) и Егор Егоров (Опочка). В мини-футболе первого места удостоена команда Пыталовского района, на втором - посланцы Опочецкого района, а третье место завоевали хозяева встречи - ребята из Островского района. В стритболе лучшей признана команда Пыталовского района, спортсмены из Красногородского района заняли второе место, а обладателями почетного третьего места стали представители Островского района.

А в рамках культурной программы перед собравшимися с ярким танцевальным номером «Новое поколение» выступили учащиеся островских школ №3 и №7. Добавим, что финальный этап Спартакиады пройдет в декабре в Пскове.