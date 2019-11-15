Общество

НКО и социально-значимые инициативы псковичей соберут в специальную карту

Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» готовит карту города Пскова, на которой будут обозначены некоммерческие организации и инициативы, которые работают в городе и ведут активную работу с горожанами, влияют на местное сообщество, реализуют интересные и значимые проекты. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, данный проект проходит в рамках Международного дня благотворительности.

«Как сообщили представители фонда, целью проекта является ознакомление горожан с некоммерческими и благотворительными инициативами, реализующимися в нашем городе. С помощью карты, псковичи смогут понять, какие задачи решают те или иные благотворительные фонды, а также, как можно принять участие в их работе или поддержать инициативу», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как добавили в ведомстве, рассчитано, что карта будет способствовать установлению партнерских отношений внутри НКО-сообщества, послужит площадкой для распространения информации о некоммерческом секторе в Пскове. В связи с этим, сообщество «Добрый город» приглашает некоммерческие организации и инициативные группы принять участие в формировании карты. Для этого необходимо прислать следующую информацию:

- название организации или инициативы (на карте указываются как НКО, так и инициативные группы, которые занимаются реализацией некоммерческих и благотворительных социально-значимых проектов);

- направления деятельности;

- какие проекты реализуются данной НКО или инициативная группа;

- как горожане могут принять участие в вашей работе или поддержать ее адрес, который будет отмечен на карте (это может быть фактический адрес расположения организации, ее юридический адрес, или адрес, где реализуется проект, в случае, если конкретного адреса нет, инициатива будет отмечена на полях карты);

- контактная информация;

- краткая справка о проделываемой работе.

Информацию можно присылать по адресу csdpr@csdpr.ru до 19 ноября включительно. Экземпляры сверстанной карты будут распространены среди НКО Пскова, а также в посещаемых местах города. Электронная версия карты будет доступная для скачивания на сайте БФ «Добрый город». Торжественная презентация карты запланирована на 18.00 3 декабря в проектном офисе «Команды 2018».