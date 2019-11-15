Общество

Депутат Псковской городской Думы и директор «Горводоканала» Константин Болотин отмечает День рождения

Депутат Псковской городской Думы по округу №11 и директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин отмечает День рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Константин Васильевич Болотин родился 16 ноября 1971 года в городе Пскове. В 1997 году окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского политехнического института по специальности «инженер-механик машиностроительного производства». В 2013 году окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского института управления и права по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 1994 - 1998 годах работал специалистом по маркетингу в ОАО «Любятово». В 1998 - 2003 годах был генеральным директором СП «ЗАО «С.В.С-Балтика». С 2003 по 2006 год являлся руководителем рекламного агентства холдинга «Псковская инвестиционная компания», коммерческий директор ООО «Псковский ипотечный центр». С 2006 по 2007 год занимал руководящие должности в различных организациях: ООО «Формат-Сити», ООО «Псковский ипотечный центр», ООО «Трест №53», ООО «Расчетный центр города Пскова». С 2007 по 2012 год был руководителем в ООО «Управляющая организация «Десятый район». В 2012-2013 годах являлся директором в МП «ЖКХ» Дедовического района Псковской области. С июня 2013 года - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

В 2007 году был избран депутатом Псковской городской Думы 4-го созыва. Являлся заместителем председателя Комитета по земельным ресурсам, градостроительству, муниципальной собственности и предпринимательству, входил в состав Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

В 2012 году был избран депутатом по одномандатному округу №9 (Дальнее Завеличье) и председателем Комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

В 2017 году избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №11. Член партии «Единая Россия».