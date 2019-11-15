Общество

Сегодня в Пскове стартует марафон благотворительной акции «Щедрый вторник»

Сегодня, 16 ноября, в Пскове стартует марафон благотворительной инициативы «Щедрый вторник».

Эта международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. Она появилась в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России #ЩедрыйВторник проводится четвертый год. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.

Уже с понедельника, 18 ноября, псковичи смогут присоединиться к акции «Помощь в Щедрый вторник», в рамках которой будет организован сбор гуманитарной помощи в Пскове и районах Псковской области.

В ТЦ «Империал» в рамках действующей акции «Добрая Авоська» так же будет вестись сбор для благополучателей «Щедрого вторника». Появятся новые для вас наборы «Бабушкина радость» и «Новогодний подарок». И, кстати, любой из участников акции «Добрая Авоська» сможет сделать сэлфи с набором и отправить его в сообщении в группу Доброго Пскова. Дизайнеры проекты сделают фоторамку и разместят её в альбоме «Неделя признаний».

Адреса пунктов приема помощи, которую вы решите пожертвовать, будут размещены в группе ВК Благотворительный марафон Добрый Псков. Акция продлится до 3 декабря.

7 декабря марафон завершится праздником «Щедрый вторник» в ТЦ «Империале».

Для гостей будут организованы беспроигрышная «Лотерея добра», флэшмоб и творческие мастер-классы. Все посетители так же смогут узнать, кому конкретно они помогают, будут работать волонтеры и размещена информация о благополучателях.

Кроме того, те, кто решит помочь в рамках «Щедрого вторника» социальным инициативам финансово, может это сделать в рамках проекта «Добрая Провинция» на площадке НАЧИНАНИЕ.

Добавим, что партнерами акции в Пскове в этом году стали такие известные в регионе НКО, как благотворительный фонд «Старость в радость», «Зоозащита», «Дети - наше будущее», фонд «Равноапостольной Княгини Ольги», ПРС «Поколение».

Поддержку марафону оказывает администрация Псковской области, Команда 2018 и Почта России.

Напомним, акция «Щедрый вторник» в Пскове проводится в рамках Благотворительного марафона Добрый Псков.