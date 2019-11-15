Общество

На воскресенье синоптики прогнозируют жителям Псковской области незначительное потепление

Метеорологическая обстановка: по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 17 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 3 - 8 метра в секунду.

Источник: pixabay.com

Температура по области: ночью +1…+6 градусов С, днем +5…+10 градусов С. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Напомним, на 16 ноября синоптики обещали, что температура ночью будет -1…+4 гр.С, а днем +3…+8 гр.С.