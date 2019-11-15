Общество

Памятники архитектуры избавят от кондиционеров

Правительственный законопроект, который запрещает размещать технические устройства на фасадах домов-памятников, Госдума рассмотрит в первом чтении на следующей неделе, сообщает «Парламентская газета».

Проект поправок в статью 47 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» разработали в министерстве культуры. Документ вводит запрет на установку внешних блоков кондиционеров, антенн, других технических устройств на фасадах ОКН, если они относятся к предмету охраны. Исключение сделают для устройств, необходимых для безопасности граждан.

Для жилых и нежилых зданий предусмотрены два разных варианта. В первых демонтировать все лишнее будут только во время работ по сохранению памятника, включающих реставрацию и приспособление для современного использования. При этом проектная документация должна содержать техническое решение системы кондиционирования воздуха. Во втором случае демонтаж с фасада здания технических устройств, которые были установлены до вступления закона в силу, придется сделать в течение полугода со дня вступления закона в силу, то есть через год после его опубликования.