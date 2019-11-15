Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья, сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.

«И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — пояснила она.

При этом наиболее вредными для организма являются сладости, жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема, отметила врач.

«Можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее», — заключила диетолог.