Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья, сообщает РИА «Новости».
По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
«И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — пояснила она.
При этом наиболее вредными для организма являются сладости, жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема, отметила врач.
«Можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее», — заключила диетолог.