Общество

В правительстве одобрили законопроект о денежном довольствии призывников

Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих, проходящих службу по призыву. Об этом говорится на сайте правительства, сообщает «Парламентская газета».

Эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, проводился с 2012 по 2018 год в соответствии с указами президента РФ в Минобороны. Отмечается, что эксперимент прошел успешно, так как увеличились выплаты для всех категорий военнослужащих.

Соответствующую норму кабмин намерен закрепить законодательно. Проектом закона предлагается внести изменения в ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» согласно которым все военнослужащие-срочники будут получать денежное довольствие в размере двух тысяч рублей.

Надбавки планируют выплачивать за выполнение задач, «связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, за командование воинским подразделением и за работу со сведениями, составляющими государственную тайну». Правительство внесет законопроект в Госдуму в установленном порядке.