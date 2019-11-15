Общество

Региональное управление Росгвардии поздравляет участковых с профессиональным праздником

17 ноября отмечается День участковых уполномоченных полиции. Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником.

«От лица руководства и всего личного состава управления Росгвардии по Псковской области хочу поблагодарить вас за ежедневную тяжелую и порой опасную службу. На ваших плечах лежит большая ответственность по обеспечению законности и правопорядка. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и мирного неба над головой!», - пишет Игорь Иванов.

В связи с праздником и за активное содействие в работе по контролю в сфере оборота гражданского оружия, ряд сотрудников полиции поощрены благодарностями Управления Росгвардии.

Нагрудным знаком «За отличие в службе 2 степени» награжден заместитель начальника - начальник полиции МО МВД «Себежский» Олег Корольков.