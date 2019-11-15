Общество

В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В области продолжается второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 22 ноября. Наркомания – наша общая проблема, с которой может столкнуться любой человек. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову призывают горожан проявить активную жизненную позицию и принять участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Пскову.

Если вам стали известны факты употребления или места распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также организации наркопритонов - окажите содействие органам внутренних дел.

Можнл обратиться по круглосуточному «телефону доверия» УМВД (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по городу Пскову (8112) 56-63-22, круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» (8112) 56-60-16.

Помните, что своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей.