Общество

Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств

Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», как с помощью обычных продуктов можно избавиться от боли в горле, сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, корень солодки способен эффективно бороться с неприятными ощущениями в горле. Противовоспалительные свойства этого растения также помогут избавиться от боли в миндалинах.

Мороженое, несмотря на парадоксальность, в небольших количествах может способствовать в борьбе с ангиной, отмечает Алексеева.

«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», — рассказала она.

Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы. Благодаря большому содержания витамина С плоды способны ускорить процесс выздоровления.

Не менее полезным для воспаленного горла будет морковь. Кроме наличия иммуностимулирующего витамина А, овощ поможет в заживлении слизистых оболочек в ротовой полости.