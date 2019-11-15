Общество

Картину Шагала продали на торгах за 10 млн рублей

Картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 10 млн рублей, начальная цена лота составляла 1 рубль, сообщили в воскресенье в пресс-службе аукционного дома.

По ее данным, подлинность произведения подтверждена сертификатом комитета Марка Шагала. До начала аукциона принимались заочные ставки, отметили в доме.

В числе других заметных продаж, как рассказали в пресс-службе, лот из двух работ художника Натана Альтмана: «Обнаженная» (1927) и «Портрет И.Д. в полосатой кофточке» (1936). Он был приобретен участником аукциона за 8,75 млн рублей.

Также в результате торгов за 1,5 млн рублей был продан один из эскизов театрального костюма работы художника и сценографа Анатолия Петрицкого.

Торги «Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства» прошли 16 ноября. Все 157 лотов, представленные аукционным домом, были выставлены с начальной стоимостью 1 рубль.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Подмосковье открылась выставка работ Шагала. Экспозиция включает 239 картин художника из музеев России, Франции, Белоруссии и частных собраний. На ней представлены живопись, графика и гобелены Шагала.