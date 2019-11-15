Общество

Авиарейсы в Ригу и Прагу планирует запустить губернатор Псковской области

Авиарейсы в Ригу и Прагу планирует запустить губернатор Псковской области. Об этом Михаил Ведерников рассказал сегодня на телеканале «Культура» в эфире программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».

Ведущий программы президент Курчатовского института Михаил Ковальчук отметил, что выпуск про Псковскую область открывает цикл передач, в которых зрители будут знакомиться с различными регионами России.

В выпуске губернатор и ведущий обсудили положительные изменения в транспортной логистике региона, вспомнив о запуске «Ласточки» и авиарейсов до Москвы и Сочи. Михаил Ведерников отметил, что хотел бы, чтобы аэропорт выполнял и международные перевозки. Он рассказал, что в дальнейшем хотелось бы организовать рейсы до Риги и Праги.

Губернатор также напомнил о памятниках, которые вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он поблагодарил митрополита Псковского и Порховского Тихона и президента РФ Владимира Путина за помощь в создании и финансировании программы по восстановлению памятников культурного наследия региона. «В течение 5 лет наиболее значимые святыни будут восстановлены», - отметил губернатор. В эфире Михаил Ведерников также анонсировал появление большого выставочного комплекса в Изборске.

Обсуждая проблемы в регионе губернатор обратил внимание, что на текущий момент главной является убыль населения. «Люди живущие с южной стороны области уезжают в Москву, а с севера в Санкт-Петербург», - отметил Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что одной из основных задач является создание условий, при которых молодежь не уезжала бы из региона. Речь идет о повышении уровня зарплат, развитии социальной сферы и инфраструктуры, организации досуга.