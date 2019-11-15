Общество

В «Роскосмосе» придумали новый способ контроля за состоянием ракет

«Роскосмос» запатентовал способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee, соответствующее решение опубликовано Роспатентом, сообщает ТАСС.

ZigBee — международный стандарт, применяется в системах «умный дом» для создания устройств, управляющих освещением, электроприборами и системами охраны и безопасности, а также контролирующих температуру в помещении.

В предлагаемый госкорпорацией комплект беспроводной системы, которая должна следить за состоянием ракетной техники при ее транспортировке, входят вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль, координирующий работу датчиков, а также сами датчики — термометры, барометры, акселерометры, ультразвуковые и ИК-датчики, датчики горючих смесей и влажности.

При перевозке ракетно-космической техники важно соблюдать вибрационные, тепловые нагрузки, влажность. Поэтому, например, вокруг космических аппаратов при вывозе на стартовый комплекс создают искусственный микроклимат. Бывали случаи, когда следующие на космодром Байконур железнодорожные составы с ракетами подвергались ударам, что требовало как минимум внешнего осмотра, а иногда возвращения поврежденных блоков на завод.

Среди преимуществ новой беспроводной системы — возможность ее использования на любой космической технике и при перевозке любым транспортом. Такой способ «позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки по сравнению с известными аналогами практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов», уточняется в заявке «Роскосмоса».