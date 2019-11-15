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Общество

Названы первые симптомы рака легких

17.11.2019 19:44|ПсковКомментариев: 0

В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, сообщает портал «Медикфорум». Тем не менее эксперты советуют обратить внимание на предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.

Одними из первых поводов посетить врача являются затрудненное дыхание и приступы кашля, которые люди склонны принимать за обычную простуду. Среди других симптомов — постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, возникающие при дыхании боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Эксперты подчеркивают, что вышеперечисленные признаки не всегда говорят о развитии онкологических процессов в организме, однако указывают на необходимость пройти медицинское обследование.

Источник: Псковская Лента Новостей
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