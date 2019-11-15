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Скончался известный псковский краевед Михаил Медников

Сегодня, 17 ноября, в возрасте 86 лет скончался известный псковский краевед Михаил Медников. Отпевание и прощание состоится во вторник в 11:00 в церкви Козьмы и Домиана с примостья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие покойного.

Михаил Медников родился 14 марта 1933 года в семье служащего. Мать была учительницей. Война застала семью в Ленинграде. Вернулись в Псков, уже горевший, стали отходить с другими беженцами, но у деревни Островинки попали в бой, кругом были немецкие войска. Пришлось возвращаться в занятый немцами город. Детская память сохранила страшные картины оккупации. В 1944 году семья Медниковых, как и тысячи других, была насильно угнана в концлагерь в Литве. После освобождения и возвращения в Псков М. М. Медников окончил школу №47 с серебряной медалью, служил во флоте. Затем учеба в Ленинградском политехническом институте и работа во ВНИИ электронно-лучевых приборов.

Михаил Медников имел 10 авторских свидетельств, правительственные награды. Любовь к литературе и истории привела инженера-металлурга в клуб книголюбов «Молодой Ленинград», где впоследствии четверть века был его председателем. Практически всю жизнь он собирал различные издания о родном городе. Выйдя на пенсию и возвратившись в Псков, в День города передал в дар музею-заповеднику 100 уникальных изданий по истории Пскова XVIII-XX веков.

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Михаил Медников активно сотрудничал с местными газетами, проводил большую просветительскую работу по популяризации знаний о прошлом и настоящем Пскова. Его стремление пробудить у земляков любовь к своему городу и его памятникам высоко оценены. За активную работу по сохранению, изучению и популяризации исторического прошлого и настоящего города Пскова Клуб краеведов занесен в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова»