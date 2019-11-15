Общество

Нотариус рассказала, как правильно оформить документы для поездки ребенка за рубеж

Для того, чтобы ребенок смог провести каникулы за рубежом, в ряде случаев от родителей требуется оформление согласия на выезд, при этом оформлять такой документ стоит у лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на нотариуса Марию Боронину.

По ее словам, если несовершеннолетний выезжает из страны вместе с одним из родителей, согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется. Если же планируется путешествие без сопровождения, необходимо подготовить нотариально оформленное согласие родителей.

«Законом предусмотрено, что составлением таких документов занимаются нотариусы», — указала она. При этом есть два вида соответствующих документов: согласие на выезд и согласие, которое необходимо для оформления виз детям.

Однако у каждой страны есть свои правила оформления таких документов — в частности, в большинстве европейских стран визу не оформят без согласия от второго родителя, даже если он путешествует с другим родителем.

«В случае, если родители не поддерживают контактов по тем или иным причинам, бывают ситуации, когда можно обойтись согласием, к примеру, только мамы — если второй родитель не участвует в жизни детей, а место его нахождения неизвестно», — пояснила нотариус.