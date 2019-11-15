Общество

Стартовал новый учебный год в детской Студии эстетического развития в «Михайловском»

Сегодня начался новый учебный год в Студии эстетического развития детей для старших дошкольников и младших школьников, которая вот уже третий год работает в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Занятие «Если видишь на картине» с детьми первого года обучения (2018 год). Фото: Пушкинский Заповедник.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей куратор проекта, методист Пушкинского Заповедника по музейно-образовательной деятельности Татьяна Тимошина, в этом году в студии снова две группы: новички и дети, которые занимались здесь в прошлом году. Первый урок в каждой из групп сегодня был посвящён знакомству с музеем и с представителями разных профессий, которые нужны для его полноценной работы. Так тем, кто пришёл на занятия в первый раз, объяснили, как нужно вести себя в выставочном зале, и рассказали, чем занимается музейный художник. А «старших» познакомили с профессией «музейного доктора» — реставратора, показали, как определять «заболевшую» мебель и рассказали о самых простых способах её «лечения».

На сегодняшний день, рассказала Татьяна Тимошина, в студию записаны более 25 детей. Судя по прошлому опыту, «слушателей» у музейных педагогов уже в ближайшие месяц-два станет значительно больше. С учётом этого обстоятельства программа курса составлена так, чтобы любой ребёнок смог влиться в группу, соответствующую его возрасту, без проблем на любом этапе обучения. Интересно, что сегодня на уроке для детей первого года обучения оказались не только дошкольники, но и их старшие братья и сёстры, которые привели малышей в музей и, по-видимому, будут ходить с ними и дальше. Татьяна Тимошина отметила, что ей пришлось учитывать это обстоятельство и вовлекать в разговор подростков, задавая им вопросы посложнее — чтобы не заскучали и также провели время с пользой для себя.

Напомним, что музейная Студия эстетического развития была создана в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми. На разных уроках ребята создают эскизы открыток, кадры для собственных мультфильмов и диафильмов, буквицы для рукописных книг. Студийцы также знакомятся с бытом пушкинского времени (например, изучат содержимое дамских сумочек в XIX веке или традиции домашнего чаепития), осваивают гимнастический комплекс, который практиковали в Царскосельском лицее, и традиционные крестьянские игры, учатся вальсировать, проч., проч.

Занятие «Откроем бабушкин сундук» с детьми второго года обучения (2018 год). Фото: Пушкинский Заповедник.

Темы для занятий музейщикам в своё время частично подсказали родители будущих студийцев — два года назад, до того, как верстать первый план, организаторы проекта провели анкетирование среди взрослых, заинтересованных в подобном проекте. К проведению занятий привлечены сотрудники разных служб и подразделений музея-заповедника «Михайловское», многие из которых имеют базовое педагогическое образование.