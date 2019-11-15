Общество

Эксперты выяснили, сколько зарабатывает маляр-отделочник в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты маляров-отделочников в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Псков.

Так, по данным Superjob, маляр-отделочник в Пскове в среднем получает 42 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а питерский - 60 000.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 47 000 рублей, Великий Новгород - 42 000 рублей, Смоленск - 42 000 рублей, Ленинградская область - 51 000 рублей в месяц.