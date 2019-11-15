Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Старт «недели №1»
Ликвидация меховых изделий
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Мембранные сапоги Nordman
«Бригадный Подряд» в Пскове
Где отпраздновать корпоратив?
Новогодние программы для детей
Кто такие шабашники?
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Да будет свет!
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Идеальное авто в Автотим
Певица Zivert впервые в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Плати за ЖКУ удобно
Реконструкция тротуара за «депутатские» деньги
 
 
 
ещё Общество 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 18.11.2019 08:340 В РФ появятся образовательные программы для подготовки пилотов легких дронов 18.11.2019 08:220 В России предложили сократить время продажи алкоголя 18.11.2019 08:110 Эксперты выяснили, сколько зарабатывает маляр-отделочник в Пскове 17.11.2019 21:460 Нотариус рассказала, как правильно оформить документы для поездки ребенка за рубеж 17.11.2019 21:160 Стартовал новый учебный год в детской Студии эстетического развития в «Михайловском»
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 15.11.2019 17:2034 Сайт псковского губернатора «переезжает» из-за шантажа со стороны уволенного чиновника 16.11.2019 22:297 Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО 17.11.2019 20:465 Знаменитый боец Джефф Монсон обратился за медпомощью в Пскове 17.11.2019 17:3916 Авиарейсы в Ригу и Прагу планирует запустить губернатор Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В РФ появятся образовательные программы для подготовки пилотов легких дронов

18.11.2019 08:34|ПсковКомментариев: 0

Типовые образовательные программы для подготовки операторов беспилотных воздушных судов (БВС) массой до 30 кг, которые используются для съемок с воздуха, мониторинга строительных объектов и инфраструктуры, а также организации воздушных шоу, появятся в России. До конца года данные программы будут представлены на согласование в Росавиацию, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на генерального директора ассоциации «Аэронет» Глеба Бабинцева.

По данным издания, программы обучения, разработанные ассоциацией совместно с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации, разбиты на четыре категории продолжительностью от восьми до 80 академических часов. Как сообщает газета, сложность обучения будет зависеть от массы беспилотника, целей его использования и условий эксплуатации. «Минимальное количество часов предусмотрено для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости для развлекательных шоу. Если же беспилотник около 30 кг используют для выполнения задач за пределами визуальной видимости, нужен совсем другой объем знаний и навыков», - пояснил «Известиям» Бабинцев.

Как сообщает газета, утверждение образовательных программ на уровне Росавиации позволит легитимно готовить специалистов для обслуживания БВС и выдавать документы, которые признаются в качестве основания для разрешения авиаработ. Сейчас, согласно действующему законодательству, для осуществления коммерческих работ, среди которых, например, аэросъемка, необходимо получить сертификат эксплуатанта воздушного судна. Для этого нужен легитимный документ об обучении, который станет подтверждением квалификации оператора. Однако выдача документа становится фактически невозможной в связи с отсутствием образовательных программ. «Сейчас, несмотря на наличие профстандарта, никакой силы документы об окончании разнообразных курсов не имеют», - пояснил Бабинцев.

В Росавиации на вопрос «Известий» о необходимости разработки типовых образовательных программ, а также о возможности обязательного характера обучения владельцев легких БВС не ответили. В Минтрансе на запрос газеты ответа также не дали.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1072 человека
18.11.2019, 08:340 В РФ появятся образовательные программы для подготовки пилотов легких дронов 18.11.2019, 08:220 В России предложили сократить время продажи алкоголя 18.11.2019, 08:170 Преподаватель Псковского колледжа искусств Ирина Галковская приняла участие в конференции-фестивале по музыкальной терапии 18.11.2019, 08:110 Эксперты выяснили, сколько зарабатывает маляр-отделочник в Пскове
17.11.2019, 22:002 Депутат предложил усилить наказание за использование гаджетов за рулем 17.11.2019, 21:460 Нотариус рассказала, как правильно оформить документы для поездки ребенка за рубеж 17.11.2019, 21:160 Стартовал новый учебный год в детской Студии эстетического развития в «Михайловском» 17.11.2019, 21:140 В рамках Национального проекта «Образование» в Псковском политехническом колледже прошли две студенческие конференции
17.11.2019, 20:466 Знаменитый боец Джефф Монсон обратился за медпомощью в Пскове 17.11.2019, 20:140 В «Роскосмосе» придумали новый способ контроля за состоянием ракет 17.11.2019, 19:440 Названы первые симптомы рака легких 17.11.2019, 19:151 ПЛН-ТВ: Нужен ли псковичам пешеходный центр города?
17.11.2019, 18:452 Скончался известный псковский краевед Михаил Медников 17.11.2019, 18:100 Более 20 бегунов из Псковской области приняли участие в Гатчинском полумарафоне 17.11.2019, 17:3916 Авиарейсы в Ригу и Прагу планирует запустить губернатор Псковской области 17.11.2019, 17:144 Картину Шагала продали на торгах за 10 млн рублей
17.11.2019, 16:450 Полиция продолжает разыскивать пропавшего великолучанина 17.11.2019, 16:165 Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств 17.11.2019, 15:460 Сегодня отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 17.11.2019, 15:150 Открыта вакансия полицейского патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову
17.11.2019, 14:463 Себежский спортсмен выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе панкратион в Риме 17.11.2019, 14:160 Псковские библиотекари договорились со студентами ПсковГУ совместно популяризировать объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 17.11.2019, 13:460 В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 17.11.2019, 13:171 Юные футболисты из Невеля посетили спортивный парк в рамках проекта «Единой России»
17.11.2019, 12:454 Великолучанка лишилась денег из-за звонка лжебанкира 17.11.2019, 12:140 В правительстве одобрили законопроект о денежном довольствии призывников 17.11.2019, 11:450 Региональное управление Росгвардии поздравляет участковых с профессиональным праздником 17.11.2019, 11:1325 Лев Шлосберг примет решение об участии в выборах на пост председателя партии «Яблоко» после 22 ноября
17.11.2019, 10:581 Псковский молодежный «Ахтеатр» покажет военный спектакль о женщинах 17.11.2019, 10:301 Девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana. ВИДЕО 17.11.2019, 09:590 Диетолог назвала наименее вредные сладости 17.11.2019, 09:282 Памятники архитектуры избавят от кондиционеров
17.11.2019, 09:004 В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода 16.11.2019, 23:443 Михаил Ведерников поручил ускорить ремонтно-реставрационные работы в Псковской детской музыкальной школе №1 16.11.2019, 23:230 Сборная России проиграла Бельгии в предпоследнем матче отбора чемпионата Европы по футболу 16.11.2019, 23:119 Очень хорошо, качественно - Михаил Ведерников оценил оплаченную Leroy Merlin спортплощадку у псковской школы №47
16.11.2019, 22:297 Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО 16.11.2019, 22:081 В России стали меньше покупать сигареты 16.11.2019, 21:440 Изменения КоАП губернатор Псковской области обсудил на заседании Совета при полпреде президента в СЗФО 16.11.2019, 21:032 Почетный гражданин Порхова представил псковичам свою новую книгу
16.11.2019, 20:433 На Труда в Пскове столкнулись автобус и легковушка 16.11.2019, 20:224 Новый глава футбольных арбитров России рассказал о нищих судьях 16.11.2019, 19:460 Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области участвовать в новом проекте 16.11.2019, 19:213 Псковские археологи раскопали на Леона Поземского средневековые бусы
16.11.2019, 19:000 Сотрудники отелей перечислили самые странные просьбы постояльцев 16.11.2019, 18:270 На воскресенье синоптики прогнозируют жителям Псковской области незначительное потепление 16.11.2019, 18:030 Больше 300 тысяч рублей долга управляющая компания выплатила после вмешательства прокуратуры Порховского района 16.11.2019, 17:430 На Индустриальной в Пскове полицейским повторно попался пьяный водитель
16.11.2019, 17:200 Все краски мира: Псковская епархия и региональное отделение Союза художников дали старт проекту «Талантливые дети - будущее России» 16.11.2019, 16:561 Полиция Псковского района ищет очевидцев ДТП, унесшего жизнь семейной пары 16.11.2019, 16:313 Фотофакт: В Пскове ремонтируют круговой перекресток на Инженерной 16.11.2019, 16:071 В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной зарплате бюджетников
16.11.2019, 15:430 В Порховском районе разрабатывают схему размещения рекламных конструкций 16.11.2019, 15:201 В Пскове торжественно зарегистрировали 2000-го ребенка. ФОТО 16.11.2019, 14:585 Сегодня в Пскове стартует марафон благотворительной акции «Щедрый вторник» 16.11.2019, 14:390 Фотограф заснял редчайшего трехрогого оленя
16.11.2019, 14:122 Псковские полицейские рассказали о наказаниях за неуплату штрафа в срок 16.11.2019, 13:490 Псковский турнир по боксу посетил чемпион мира Джефф Монсон. ФОТО 16.11.2019, 13:276 Как удобнее псковичам платить за ЖКУ 16.11.2019, 12:5945 Умер российский политик Никита Исаев
16.11.2019, 12:390 Водитель одной из машин, слетевших в кювет у деревни Родина Псковского района, получил травмы 16.11.2019, 12:2215 В Псковской области началась конференция, посвященная 25-летию реготделения «Яблока» 16.11.2019, 12:162 На проспекте Энтузиастов в Пскове заработал новый пешеходный светофор 16.11.2019, 11:480 Bloomberg: В рейтинге миллиардеров сменился лидер
16.11.2019, 11:2910 Депутат Псковской городской Думы и директор «Горводоканала» Константин Болотин отмечает День рождения 16.11.2019, 11:090 Порховский районный суд рассмотрит дело подозреваемого в поджоге сожительницы 16.11.2019, 10:420 Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО 16.11.2019, 10:184 Коллекторы дали советы берущим кредиты россиянам
16.11.2019, 09:590 В магазине на Рижском проспекте задержали псковича, не оплатившего спиртные напитки 16.11.2019, 09:390 НКО и социально-значимые инициативы псковичей соберут в специальную карту 16.11.2019, 09:160 В Псковской области определили победителей зонального этапа спартакиады «Твой выбор» 16.11.2019, 08:540 Псковская трудовая инспекция рассказала о разделении отпуска на части и отзыве из него
16.11.2019, 08:341 Сегодня отмечают Международный день толерантности 15.11.2019, 23:362 Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 миллионов рублей 15.11.2019, 23:010 Русских обережных кукол покажут на выставке в Пскове 18 ноября 15.11.2019, 22:480 В Псков прибыл чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет». ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.