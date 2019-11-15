Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК. По словам соавтора законопроекта, депутата Оксаны Пушкиной, они будут учтены в финальной версии документа.

Согласно депутатским поправкам, в законопроекте уточняется понятие преследования. Под преследованием они понимают «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Также под это определение подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.



Эта норма очень важна, сейчас российское законодательство никак не защищает от преследования, говорит эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева. «За это спасибо ЕСПЧ, летом Европейский суд принял решение в пользу пострадавшей от домашнего насилия Валерии Володиной, она выиграла иск против России, темой иска было преследование», — подчеркнула эксперт. Тогда же появилась информация, что в ЕСПЧ находится более 100 жалоб на домашнее насилие, и часть из них связана с преследованием, говорит Мезенцева.



Соавтор законопроекта Оксана Пушкина рассказала РБК, что работа над документом теперь связана с делом обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. По ее словам, петербургский вуз участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы о семейно-бытовом насилии в России: «По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ». Тогда руководитель исследования о домашнем насилии для Госдумы, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков выступил с предложением создать при вузе центр изучения проблем семейно-бытового насилия.



В числе других депутатских поправок - запрет общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы. «Подобного рода «обязанность» приведет к нарушению прав лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, без желания потерпевшей нельзя обращаться в полицию», - говорится в документе.



Эксперт «ООН-женщины» Мезенцева напомнила историю российского хоккеиста Вячеслава Войнова, который из-за избиения жены был приговорен в США к 90-дневному тюремному сроку. «Там мнением его девушки никто особенно не интересовался, потому что там это дела публичного обвинения, а у нас они продолжают оставаться делами частного обвинения», - сказала Мезенцева. Из-за этого большинство женщин забирают из полиции заявления о домашнем насилии уже на следующий день, говорит она. «Надавили, передумала, поняла, что без его зарплаты не проживет, причины могут быть любые, - уверена эксперт. - Запрет для организаций сообщать такую информацию означает только одно - по этим ситуациям не будут возбуждаться дела».



Законопроект предлагает ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Предписание может быть выдано на срок от 30 дней до года, при необходимости суд может его продлить. Депутаты уверены, что штрафы - слишком мягкая ответственность за нарушение предписания. «Предлагаемая ответственность настолько ничтожна, что не будет являться сдерживающим фактором для правонарушителя, - говорится в документе. - Нами предлагается в случае первого нарушения ввести административную ответственность, а при повтором - уголовную».



Авторы законопроекта из Совфеда также собрали мнения регионов о готовящейся инициативе, говорится в справке, представленной в ходе обсуждения (есть у РБК). Подавляющее большинство субъектов - 55 из 85 - предлагает принять закон о профилактике семейно-бытового насилия.



Пушкина уточнила, что дополнительные поправки к законопроекту еще предложат министерства, общественные организации, кризисные центры и так далее.



Впервые законопроект о домашнем насилии внесли в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 Уголовного кодекса, но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Мизулина утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».



О необходимости разработать и внести закон о домашнем насилии летом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы изучим международный опыт в этой сфере, - отметила она, поручив подготовить проект закона к 1 декабря. - Нужно изменить патриархальный менталитет». После этого парламентарии разработали документ, о котором в середине октября писал РБК. Положения законопроекта распространяются не только на формальных родственников, но и на всех проживающих совместно, а также бывших супругов и усыновленных детей.



Законопроект предусматривает закрепление понятия профилактики семейно-бытового насилия, а также описывает его виды - физическое, сексуальное, психологическое и материальное.