Общество

Президент Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России

Благодарность президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, торжественная церемония состоялась в рамках заседания Совета при полпреде в Северо-Западном федеральном округе, где обсуждался вопрос эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах федерального округа, и органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в части использования регионального законодательства об административных правонарушениях.

На заседании были высказаны конкретные предложения о необходимости совершенствования регионального законодательства об административных правонарушениях, в том числе в части норм, регулирующих правовое положение и организацию деятельности территориальных административных комиссий. Обращено внимание на важность организации эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах применения мер административного принуждения к правонарушителям регионального законодательства об административной ответственности, взыскания административных штрафов. Отмечена необходимость более активной профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений.

Также на Совете высказана инициатива рекомендовать руководителям территориальных органов МВД России СЗФО принять дополнительные организационные меры, направленные на должное реагирование в пределах полномочий на поступающие обращения граждан и организаций по фактам совершения административных правонарушений.

В рамках заседания Совета выработан комплекс мер, направленный на повышение эффективности работы органов государственной власти субъектов СЗФО и органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в части использования регионального законодательства об административных правонарушениях.

Напомним, что в настоящее время правительство Российской Федерации продолжает работу по формированию общей части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее по поручению губернатора Михаила Ведерникова от администрации региона в комитет по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ направлялись предложения по формированию нового КоАП, которые помогут определить роль регионального сегмента в российском законодательстве об административных правонарушениях. Предложения, в частности, касались включения в документ ряда составов преступлений в сфере общественной безопасности, которые в настоящее время являются составной частью регионального законодательства об административных правонарушениях.