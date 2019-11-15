Общество

Встреча–угощение «Бабушкины пирожки» состоялась в Псковском Красном Кресте

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» геронтоволонтеры встретились с учащимися школы № 9 имени А.С. Пушкина в специально созданном модульном «мини-кафе» Красного Креста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Встречу открыла специалист по общественной работе Елена Дрейлих, которая познакомила детей с проектом, благодаря которому стала возможна такая встреча. В доступной форме детям было рассказано об образовании Российского Красного Креста и о благотворительной деятельности организации, которую Красный Крест проводит уже более 150 лет.

Впервые, на таких интерактивных встречах, для гостей был показан короткометражный фильм об истории создания и современной деятельности Красного Креста и его основателе Анри Дюнане.

Порадовать детей, посетивших Псковский Красный Крест, геронтоволонтеры решили вкусной выпечкой, приготовленной по домашним рецептам. Создав атмосферу домашней обстановки, бабушки-волонтёры угощали детей свежеиспечённой выпечкой и чаем.

За чашкой чая дети с большим интересом слушали рассказы старших и ели вкусную выпечку. Пожилые участники проекта Ия Суханова, Надежда Шестакова и Раиса Комарова рассказали о том, кем они работали, где жили и учились. Рассказ пожилых активистов о своем голодном военном детстве, вызвал у детей чувство сострадания и в тоже время, ребята просили рассказать поподробнее о том, почему во время Великой Отечественной войны голодные люди были рады даже мерзлой картошке.

В свою очередь, любознательные учащиеся, задавали вопросы о долголетии и получив ответы от пожилых людей, что долголетие – это любовь к труду и правильный образ жизни, отсутствие вредных привычек и спортивные мероприятия, были приятно удивлены. Некоторые дети интересовались уровнем образования волонтеров и услышав в ответе, что у них высшее образование и при поступлении в институты они выдержали конкурс потому, что хорошо учились, многие из школьников выражали радость за «бабушек».

В конце встречи дети поблагодарили геронтоволонтеров за интересную беседу и вкусное угощение.

Напомним, что встреча-угощение в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.