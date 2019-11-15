Общество

Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник

К медицинским организациям, внедряющим новые стандарты оказания гражданам первичной медпомощи, будут предъявляться единые обязательные требования. Это следует из законопроекта Минздрава, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о модели «бережливой поликлиники», которая с 2016 года реализуется в некоторых регионах. Это новый стандарт, предусматривающий отказ от избыточной бумажной работы медиков, ненужного хождения по кабинетам, сбережение времени как врачей, так и пациентов. Президент России Владимир Путин в послании федеральному Собранию 20 февраля поручил утвердить высокие стандарты новой модели, принять правила аттестации внедряющих ее организаций.

Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан ‎в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим. Такие требования, а также порядок, по которому определяется соответствие им медорганизаций, будет устанавливать Минздрав.

«Предусмотренные законопроектом изменения направлены на оптимизацию работы медицинских организаций… сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения», - говорится в пояснении к проекту.