Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Сегодня в центре их внимания избрание Елены Полонской главой города Пскова, публичные слушания по проекту областного бюджета, отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова и события, которые к этому привели, а также недавний выезд сити-менеджера Александра Братчикова по дорогам.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.