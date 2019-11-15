Общество

В администрацию Псковского района требуется сотрудник

Администрации Псковского района требуется консультант комитета по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре (старшая должность муниципальной службы категории «В»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, квалификационные требования к кандидатам на вакантную должность следующие:

высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Городское строительство и хозяйство» и профессиональная переподготовка по направлению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;

стаж работы по специальности при наличии высшего профессионального образования не менее двух лет

Необходимые знания:

законы и нормативно – правовые акты Российской Федерации в области градостроительной деятельности;

методические и нормативные документы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

основы архитектурного и технологического проектирования зданий и сооружений, материаловедение, строительные конструкции, технологию строительного производства;

правила заключения договоров подряда и государственных контрактов на строительство;

порядок разработки и согласования сметной документации на различных стадиях инвестиционно–строительного процесса и порядок финансирования процесса;

основы трудового законодательства, правила по охране труда и пожарной безопасности;

чтение чертежей;

разработка проектной документации, порядок ее согласования и утверждения.

Также кандидат на должность должен иметь навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя с использованием информационных правовых систем, сетевых ресурсов «Интернет», электронной почты, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.

Для записи на собеседование можно обращаться в рабочие дни с 9.00 до 13.00, по адресу: Псков, ул. О.Кошевого, дом 4, председатель комитета по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре администрации Псковского района, кабинет № 27. Телефон для справок: 29-31-28.

При себе необходимо иметь следующие документы: