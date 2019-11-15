В администрацию Псковского района требуется сотрудник

Администрации Псковского района требуется консультант комитета по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре (старшая должность муниципальной службы категории «В»).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, квалификационные требования к кандидатам на вакантную должность следующие:
- высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Городское строительство и хозяйство» и профессиональная переподготовка по направлению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;
- стаж работы по специальности при наличии высшего профессионального образования не менее двух лет
Необходимые знания:
- законы и нормативно – правовые акты Российской Федерации в области градостроительной деятельности;
- методические и нормативные документы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
- основы архитектурного и технологического проектирования зданий и сооружений, материаловедение, строительные конструкции, технологию строительного производства;
- правила заключения договоров подряда и государственных контрактов на строительство;
- порядок разработки и согласования сметной документации на различных стадиях инвестиционно–строительного процесса и порядок финансирования процесса;
- основы трудового законодательства, правила по охране труда и пожарной безопасности;
- чтение чертежей;
- разработка проектной документации, порядок ее согласования и утверждения.
Также кандидат на должность должен иметь навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя с использованием информационных правовых систем, сетевых ресурсов «Интернет», электронной почты, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.
Для записи на собеседование можно обращаться в рабочие дни с 9.00 до 13.00, по адресу: Псков, ул. О.Кошевого, дом 4, председатель комитета по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре администрации Псковского района, кабинет № 27. Телефон для справок: 29-31-28.
При себе необходимо иметь следующие документы:
- резюме, содержащее информацию о навыках, опыте работы, образовании и т.д.;
- копию паспорта;
- документ об образовании;
- копию трудовой книжки;
- другие документы, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.